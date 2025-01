La malédiction du loup

Je suis "morte" il y a dix ans, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais j'aurais dû savoir que ça ne pourrait pas durer éternellement. Depuis que ma famille me croit définitivement rayée de la surface de la terre, j'ai enfin retrouvé le contrôle de mon existence. Cependant, j'ai sous-estimé la ténacité de la meute Grayling. Le jour où mon frère débarque dans ma petite librairie, je comprends que ma paix est terminée et que je vais devoir payer le prix de ma fuite. Ma mère a de plus eu la bonne idée de s'attirer les foudres d'une sorcière puissante, et si je ne veux pas que ma soeur en fasse les frais, je vais devoir assumer les erreurs de ma génitrice à sa place. Je n'aurais jamais soupçonné que je porterais le poids d'une malédiction bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. On ne m'a pas simplement coupée de mon loup ou tuée. On m'a transformée en golden retriever, avant de m'envoyer dans un refuge. Si seulement quelqu'un pouvait m'achever pour de bon ! Ah ! Et comme si ce n'était pas assez, mon âme soeur débarque... Comment suis-je censée le convaincre que je suis la partenaire forte dont il a besoin pour empêcher la fin du monde quand je n'arrive même pas à arrêter de remuer cette fichue queue ?