Pour passer en revue la fin du monde. Echappée annuelle de création et survie menée par Sophie Nauleau et André Velter. Cycle 1, couverture d'Enki Bilal. Avec une trentaine d'inédits de grands auteurs du monde entier : Pascal Quignard, Altaf Tyrewala, Edith Bruck, Adonis, Rachel Eliza Griffiths, Eleonòra Stathopoùlou, Fumiko Hayashi, Atiq Rahimi, Elisa Díaz Castelo, René de Ceccatty, Anuradha Roy, Athina Papadaki, Mario Bellatin, Velina Minkoff, Franz Bartelt, Jean-Pierre Bibring, Dimitra Christodoùlou, Ludovic Janvier, Gilles Lapouge, Jean-Claude Perrier, Bartabas, Luis Felipe Fabre, Yànnis Stìggas, Ch'ôn Myônggwan, Antoni Casas Ros, Michel Houellebecq, Zéno Bianu, André Velter. Et deux portfolios signés Raghu Rai et Enki Bilal. Aux Editions Hardies.