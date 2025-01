Ma méthode de lecture syllabique CP

Grâce à Téo et Nina, votre enfant apprendra à lire selon la méthode de lecture syllabique, en conformité avec les dernières recommandations par les experts. Elle permet d'obtenir des bases solides en lecture et en orthographe à maîtriser à la fin du CP. Dans cette méthode, conçue par une orthophoniste et un docteur en Sciences de l'Education, votre enfant de 5 à 7 ans retrouvera : - Des leçons progressives pour apprendre les lettres, puis les syllabes et les mots, puis des phrases et enfin des textes. - Des dessins pour illustrer les mots avec la lettre étudiée. L'enfant peut associer l'image, le son et la lettre. - Des aides visuelles pour apprendre facilement (lettres muettes grisées, liaisons nécessaires indiquées, léger espace entre les groupes de lettres qui doivent être lus ensemble). - Des pages de révision pour vérifier les acquis avant de passer à la suite. Ainsi, votre enfant pourra tout lire, en suivant l'ordre du livre, et s'entraîner à lire des textes à haute voix à la fin du livre.