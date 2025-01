Supercommunication

Comment se faire un ami en quelques minutes ? Comment rester courtois même lors d'un profond désaccord ? Comment dire tout haut ce qu'on pense tout bas ? A travers des exemples issus de recherches en psychologie et en neuroscience ou de situations du quotidien, Charles Duhigg partage les clés de compréhension pour mieux écouter, mieux se faire entendre, et mieux se connecter aux autres. L'important est de savoir identifier la conversation à laquelle vous participez : émotionnelle, pragmatique ou sociétale. Ainsi, vous saurez naviguer dans n'importe quelle interaction, du conflit avec votre partenaire ou vos enfants à la négociation professionnelle, en passant par la discussion amicale. Avec les bons outils, instaurer une connexion avec tous devient possible !