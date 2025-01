Tandis que Khalden apporte à son père les nouvelles de sa victoire navale contre la flotte d'Astrelia, le Yern Holdan, lui, repart pour Arnor. Sous ses ordres, un bataillon et deux Pointes, celle de Drun et celle de Ludmir. Leur but : retrouver les loups entrés en rébellion, les tuer et libérer Genkin, le fils cadet du roi. Une mission facile... en apparence.