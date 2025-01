Welcome, c'est un hymne au temps qui passe. Aux plaisirs que procure l'existence. Au bonheur de s'épanouir encore et toujours. Au fil des pages, je vous livre mon expérience de mère, de grand-mère, de compagne, de femme active qui, je l'espère, vous convaincra que notre vie n'a rien à voir avec l'âge que l'on a : elle est le reflet de qui nous sommes. Welcome, c'est ma méthode pour apprendre à accueillir chaque jour comme un cadeau.