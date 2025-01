Cent dix-huit ans avant ce jour, un homme étrange emmena une délégation de sages sur une petite île oubliée…

Mais deux siècles plus tôt, pareille expédition avait déjà eu lieu, provoquant son lot de drames, dont les effets se font encore sentir chez les lointains descendants de ces émissaires !

Ainsi, un érudit passionné de généalogie et de magie entraîne malgré eux quelques aventuriers dans une quête démarrant sur l’île Ji. Ensemble, ils vont chercher à en percer le secret et à comprendre pourquoi tous les héritiers de la dernière expédition semblent avoir été exterminés par les Züu. Et comme si cela ne suffisait pas, des créatures oubliées sortent d’un long sommeil, furieuses d’être à nouveau dérangées. Car personne ne peut emprunter impunément les chemins de Ji.