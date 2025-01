De la France qui râle à la France qui gagne

Préface de Teddy Riner et postface de Tony Estanguet "21 h 45. Urgence ! J'interromps Rafael Nadal en train de lancer des balles de tennis à son fils avec sa mini-raquette et je le briefe une dernière fois sur la séquence pour faire comprendre à la famille qu'il est temps de rejoindre le Trocadéro". "Même dans nos rêves les plus fous, nous ne pouvions imaginer des spectateurs si résilients, fiers d'avoir assisté à ce spectacle d'une vie et d'avoir vu la tour Eiffel s'illuminer avec Céline Dion leur chantant "L'hymne à l'amour". Ce déluge a apporté une magie apocalyptique et rassembleuse. Ce n'était que le début d'une ferveur populaire contagieuse qui nous a suivis pendant tous les Jeux et que nous avions travaillée depuis des années". 5 milliards de téléspectateurs, 13 millions de touristes, 15 000 athlètes : un défi gigantesque. Romain Lachens s'est trouvé au coeur du réacteur. Au sein du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, il a dirigé l'Engagement : des centaines d'ambassadeurs, 5 000 collectivités et 5 millions de membres du Club Paris 2024 embarqués. De l'inattendu coup de pouce de George Clooney et Jean Dujardin au geste symbolique d'Olivier Giroud en passant par le soutien facétieux de Jamel Debbouze, l'auteur nous plonge avec émotion dans tous les grands moments. Un récit captivant, fourmillant d'anecdotes et de témoignages exceptionnels pour revivre la formidable aventure des Jeux jusqu'à la cérémonie de clôture... et à leur héritage. Romain Lachens a été directeur de l'Engagement des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Diplômé de l'Essec, président d'USA Athletes Alumni, il travaille dans le marketing sportif depuis vingt ans et est co-fondateur et président de Winvolve.