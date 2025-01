Les lettres qataries

"Les Français sont tous les mêmes. Ils se prennent pour le peuple élu parce qu'ils ont bâti les premières cathédrales et Versailles. Oubliant que la Renaissance est italienne, le romantisme allemand, le rock anglais, le cinéma américain, ils regardent le monde entier de haut. Leurs musées, leurs châteaux, leur protocole et leurs noms de rues remontant aux croisades les bercent d'illusions. Ils croient que la poésie des choses dure. Avec ça, complètement allumés. Ils méprisent leurs compatriotes encore plus que les étrangers". A la manière du Montesquieu des Lettres persanes, Gilles Martin-Chauffier nous invite à découvrir les us et coutumes d'une étrange nation : la France ! Un pays qui vénère sa République mais déploie ses fastes devant les rois ; qui méprise ses hommes politiques mais les réélit sans faute ; qui se méfie de la religion mais fait de la déesse Laïcité un dogme ; qui craint l'Islam mais court les soirées privées du Parc des Princes, propriété du Qatar. Un portrait corrosif et virevoltant de la patrie des Lumières. Romancier et journaliste, Gilles Martin-Chauffier a publié notamment Les Corrompus, récompensé par le prix Interallié, Silence, on ment, prix Renaudot des lycéens et Le Roman de Constantinople, prix Renaudot de l'essai.