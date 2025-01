Zippi Spitzer et David Wisnia se sont plu au premier regard. Un coup de foudre comme les hasards de la vie en provoquent parfois. A cette différence près : prisonniers du camp de la mort le plus tristement célèbre de l'Histoire, ils risquaient l'exécution si leur idylle était découverte. Zippi et David sont déportés respectivement en mars et décembre 1942 à Auschwitz. Sauvée par ses compétences de graphiste, Zippi se rend indispensable auprès des autorités du camp tout en intégrant les réseaux de résistance, au péril de sa vie. David, qui n'a que seize ans à son arrivée à Auschwitz, est quant à lui affecté au " Sauna ", le bâtiment de désinfection. Protégés par la solidarité de leurs compagnons d'internement et par leur instinct de survie, ils échappent à la mort. Peu avant la libération des camps, ils promettent de se retrouver à Varsovie. Mais, passé la folie meurtrière de la guerre et les épreuves de la déportation, resteront-ils fidèles à ce qu'ils ont été : les "amants d'Auschwitz" ?