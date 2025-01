De 6 à 24 ans, je n'ai pas eu la moindre idée des agressions que mon corps et mon cerveau avaient eues à gérer. Dix-huit ans en circulation, à essayer de mettre sa vie à l'endroit, à développer des formes de relations amicales, intimes, à entrer dans la sexualité, sans savoir que ce qui m'avait construit intimement était grave. Très grave. Combien sommes-nous à avoir traversé une partie de notre vie sans avoir conscience d'être complètement abîmés à des endroits vitaux ? D' de Kabal nous invite à suivre le tracé d'une enfance lardée de violences. En quête de reconstruction après un viol incestueux, il partage l'énergie vitale qui l'anime, interrogeant au passage les mécanismes de fabrication de sa masculinité et de nombreuses injonctions prégnantes dans nos sexualités. Né en 1974 à Paris, D' de Kabal est rappeur, auteur et metteur en scène de théâtre. Il a créé en 2015 les Laboratoires de Déconstruction et Redéfinition du Masculin par l'Art et le Sensible, groupes de paroles masculins non-mixtes apportant un éclairage inédit sur l'intimité des hommes. C'est dans le mouvement de ce travail que s'inscrit Ma honte. @font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Calibri ; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -469750017 -1040178053 9 0 511 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 0pt ; mso-ligatures : none ; mso-fareast-language : EN-US ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }