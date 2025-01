Faites de la musique sans vous faire mal

Professionnels et amateurs : voici le guide anti-douleur et pro-plaisir pour jouer de la musique sans souffrir ! Jouer de la musique est un plaisir sans cesse renouvelé qui peut être gâché par des douleurs et des raideurs. Tendinite, nerf coincé, dystonie, arthrose... non seulement ces affections sont désagréables, mais elles diminuent les performances. Cou, épaules, poignets sont hypersollicités par la pratique instrumentale, parfois jusqu'au surmenage. Dans ce guide pratique et facile d'usage, l'ergothérapeute et musicienne Céline Bouissou aborde, pour chaque partie du corps (épaule, poignet, doigts, cervicales, mâchoire, etc.), tous les types de douleurs et de gênes que vous pouvez rencontrer. Pour chaque instrument (piano, guitare, clarinette, cor, violon, etc.), l'auteur vous explique : - ce qui cause la douleur ; - les bons gestes et les bonnes postures à adopter pour l'éviter ; - les exercices pour l'atténuer ou la faire disparaître. En bonus : Postures, gestes et exercices expliqués en vidéo !