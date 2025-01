Une mémoire brisée dévoile une quête identitaire poignante. Dans ce roman aux multiples facettes, Laurence Metis, 49 ans, souffre d'amnésie après un traumatisme. Elle se débat avec les fragments de son passé, où émerge constamment le nom d'Isaure Clément. Mais qui est cette mystérieuse jeune fille à laquelle la narratrice semble s'identifier ? A travers une prose poétique et des souvenirs morcelés, "L'Invention des miroirs" explore la fragilité de la mémoire et la quête identitaire. Laurence, prisonnière de son passé brumeux et de son présent incertain, tente de reconstruire son existence éclatée. Son parcours est ponctué de rencontres avec des personnages marquants, comme Emile et Iris, qui l'aident à reconstituer les événements fatidiques du 4 juillet 1995, ce jour où une chute dans un magasin et la réussite au concours de l'enseignement ont bouleversé sa vie, l'entraînant dans une spirale de perte de soi. En mêlant réalité et onirisme, l'autrice tisse une narration captivante où chaque reflet de Laurence dans le miroir devient une clé pour déchiffrer son histoire bouleversante. Une immersion profonde dans les méandres de la psyché humaine. "C'est un royaume, l'écriture. C'est ton île. Elle s'était tue. Puis elle avait repris en la regardant au fond des yeux. Que comptes-tu faire de ta vie, Isaure ? Il y avait dans sa voix de la bienveillance et du regret, une tendre inquiétude aussi. Et peut-être, une injonction". M. L. D.