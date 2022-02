Polar vert, Tome 02. Anguilles sous roches

Une mafia sans foi ni loi, qui trafique les poissons comme d'autres trafiquent la drogue. Des gendarmes aux aguets, prêts à "taper". Des activistes écologiques que rien ne peut arrêter. Et, au beau milieu de tout cela, Klervi, 17 ans. Les crimes contre l'environnement sont des crimes aussi graves que les autres. Entre sa participation au trafic de civelles et son rôle de taupe pour les gendarmes, comment Klervi parviendra-t-elle à survivre ? Entre son fiancé, son frère et ses amis d'enfance, qui pourra-t-elle sauver ?