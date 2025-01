Le nouveau thriller événement de Cédric Sire ! " Comme les autres, Tanya a traversé l'enfer. Comme les autres, on a fait d'elle une proie, et elle a survécu. Proie elle n'est plus. Proie plus jamais elle ne sera. " Farrah, Kate, Tanya et Cheryl sont des survivantes. Rescapées de meurtriers sadiques, elles n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leurs bourreaux. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi...