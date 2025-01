Avec Masdak, l'expert droit et finances des réseaux, découvrez le guide ultime pour faire valoir vos droits, éviter les arnaques et sortir gagnant en cas de litige ! Masdakisez ! Voici le guide Masdak ! Suivez les leçons et arguments imparables de Masdak pour a pprendre à négocier et savoir bien réagir en toute circonstances ! Un employeur qui ne répond pas à votre demande de congés ? Une banque qui refuse de vous rembourser les pertes d'une opération frauduleuse ? Une compagnie aérienne qui retarde votre vol ? Une société de démarchage téléphonique qui vous appelle constamment ? Obtenez gain de cause grâce aux dialogues préparés par Masdak et ses informations juridiques précises ! Les astuces concernent de nombreux champs de votre vie quotidienne : Travail Banque Logement Impôts Achats Voyage Finance Voiture Vous découvriez également les arnaques les plus courantes et les façons éprouvées pour les éviter ! Exemple d'astuce anti-litige La situation : votre employeur vous appelle en dehors de vos heures de travail - Je t'ai appelé plusieurs fois hier dans la soirée et tu ne répondais pas ! - Désolé patron mais je n'ai pas à vous répondre ? - Pardon ? La Masdakisation - Patron, d'après la loi, je n'ai pas d'obligation de décrocher le téléphone en dehors de mes heures de travail. C'est le droit à la déconnexion et il concerne tous les salariés. - C'est bon je n'ai rien dit, mais comment tu sais tout ça toi ? - Je lis L'art de masdakiser ! Que dit la loi ? Le droit à la déconnexion permet aux salariés de ne pas répondre aux e-mails, messages, et appels en dehors des heures de travail. Il vise à équilibrer vie professionnelle et personnelle, garantir le repos, réguler le stress, prévenir le burn-out, et valoriser la qualité de vie au travail. Institué par la loi Travail de 2016 et renforcé par l'ordonnance Macron de 2017, il concerne tous les salariés, en particulier les cadres, itinérants, et télétravailleurs.