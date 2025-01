Journal d'un prisonnier

"Etrange défaite. Finalement, l'islamo-wokisme a vaincu sans combattre. A ce stade inaugural de mon récit, je dois d'ores et déjà faire une confidence qui ne me coûte pas cher. Je me moque à présent de tout. Je m'en tape. Je m'en cogne. La Transe insoumise a pris le pouvoir. Ce nouveau journal n'a pas été rédigé par un diariste insouciant mais par un captif angoissé. Il doit être regardé comme un témoignage imparfait pour exorciser notre présent". Un récit sérieusement documenté sur fond de fiction drolatique. Un ovni littéraire absolument unique.