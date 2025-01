Ceux qui reviennent

Les médias aiment agiter le spectre de la fracture territoriale. Il y aurait d'un côté les "anywhere" - habitants des métropoles, mobiles et diplômés - et les "somewhere" - habitants des "territoires", dépeints comme délaissés et enracinés. Cette lecture est non seulement dangereuse - elle oppose les citoyens - mais également fausse car elle nie la complexité des trajectoires. Si Paris concentre les pouvoirs économiques, politiques et culturels, certains choisissent pourtant de rentrer dans leur province natale. Pourquoi ce mouvement ? Comment sont-ils accueillis par les employeurs, leurs familles, bref, ceux qui sont restés ? Des Hauts-de-France à l'Occitanie en passant par le Grand Est, mêlant témoignages et analyses sociologiques, l'autrice dresse un portrait d'une population qui se questionne sur ses contraintes sociales et ses aspirations plus intimes.