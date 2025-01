Fragments de mémoire

Chaque année, depuis plus de vingt ans, le grand rabbin Haïm Korsia emmène à Auschwitz-Birkenau des jeunes, des personnalités politiques ou de la société civile, des imams, prêtres et pasteurs, accompagnés d'un survivant. De cette plongée dans le réel qui se conclut toujours par un temps de recueillement, chacun revient avec, en tête, des images d'après la cendre, silhouettes entraperçues ou devinées, portraits reconstitués, symboles redevenus, le temps d'un regard, traces poignantes d'une réalité inadmissible. Après l'un de ces voyages auquel elle participa, Adeline Baldacchino trouva les mots pour dire ce que Haïm Korsia cherchait depuis longtemps à formuler. Ensemble et à l'occasion de la commémoration du 80 ? anniversaire de la libération de ce camp, ils ont choisi quelques-unes des photos témoins de ces périples et des portraits de rescapés peints par l'artiste de l'UNESCO, Alain Husson-Dumoutier, comme autant de stèles sur la route de notre mémoire, tels ces petits cailloux que la tradition juive invite à de déposer sur des tombes qui n'existent pas hors notre âme. Un album, nous disent les auteurs, pour se convaincre de ne jamais clore le livre de leur vie et pour entendre à jamais résonner les mots de Vladimir Jankélévitch : "Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été".