Paradis Synthétique

Et si on vous interdisait de mourir ? Amman, 2091. La vieillesse peut être soignée comme toute autre maladie et le gouvernement est sur le point de voter une loi imposant la pilule de jouvence à toute la population. Jannah, journaliste et écrivaine défendant les libertés individuelles, voit son monde et ses convictions s'écrouler quand son frère Jamal décide de mourir. Entre immortalité, retour à la jeunesse et clonage, Fadi Zaghmout nous plonge dans cette Jordanie futuriste où toute folie semble être permise. Mais à quel prix ?