Blaise Astor s'est défait de sa veste matelassée, l'a tendue au-dessus de lui, elle ferait office de réceptacle. Il s'y casserait les bras, sa musculature insuffisante se disloquerait pour sauver un corps parfait, cela n'avait aucune importance, il était prêt. Il a eu l'impression de sortir de lui, une seconde, et de se voir de l'extérieur les deux bras levés vers le toit, étalant le plus largement possible sa doudoune jaune confortable, sous les objectifs de la quinzaine de vidéastes, avec, dans son dos, les sirènes à leur maximum de stridence. Chauffeur de VTC, Blaise Astor est appelé pour une course de bon matin lorsqu'il aperçoit une femme nue déambulant sur un toit parisien. C'est Iris Bila, chanteuse lyrique ratée et standardiste dans un hôpital parisien. La rencontre de ces deux êtres en marge du monde sera décisive. Fuyant la réalité pour mieux s'abstraire des conventions, ils créent peu à peu leur propre vortex, fait de tendre folie et de cette soif de vivre à tout prix. Emouvant, doux et dingue, Cet étrange dérangement de François Vallejo est l'histoire de deux désaxés qui refusent une vie trop étriquée pour eux, anti-Bonnie & Clyde magnifiques. Leur road trip normand et la tentative de sauvetage orchestrée par leurs familles mettront à nu les psychoses de chacun... Peut-être les nôtres ?