Olia connaît deux ou trois secrets du vieux château de Mila. A force d'en explorer les moindres recoins, elle a découvert plusieurs passages dérobés et quelques trésors oubliés. Mais de traces de magie... aucune ! Sa grand-mère lui a pourtant répété que le château de ses ancêtres s'était construit grâce à la magie et qu'un esprit protecteur y habitait. Olia a fini par douter et ne plus trop croire à toutes ces histoires. Tout change, quand une tempête furieuse s'abat sur le château. Olia tombe sur une porte secrète et découvre une contrée peuplée de créatures magiques. Toutes prisonnières. Qui, parmi elles, a laissé la magie s'échapper et attaquer le château de Mila ? Olia doit trouver le moyen de l'arrêter, car le temps presse, la tempête furieuse menace de tout balayer sur son passage.