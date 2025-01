Continuer de vivre ou décider d'en finir, c'est une question d'opportunité plutôt que de principe ? : telle est la leçon d'Epicure, des stoïciens et de Montaigne. Encore faut-il être vivant pour en décider. L'opportunité de vivre est donc première, et c'est elle qui requiert tous nos soins ? : la philosophie ne nous apprend à mourir, comme disait Montaigne, que parce qu'elle nous apprend d'abord à vivre. Car que vaudrait une philosophie qui n'aiderait pas à juger - non une fois pour toutes mais en fonction des circonstances - que la vie, comme disait Camus, "? vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue ? " ?? Ces "? ultimes études ? " viennent clore le triptyque entamé en 1994 avec Valeur et vérité (Etudes cyniques) et prolongé en 2015 avec Du tragique au matérialisme (et retour). André Comte-Sponville y éclaire son propre cheminement en s'appuyant sur celui de ses maîtres de prédilection ? : Epicure, les stoïciens, Montaigne, Spinoza, Alain, Louis Althusser et Marcel Conche. C'est l'occasion pour lui de porter des éclairages forts sur des questions très actuelles, comme celles qui touchent au cerveau, à la spiritualité ou au matérialisme.