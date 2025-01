Poisson poison

Treize centimètres de long. Des yeux globuleux. Une lèvre plus épaisse que l'autre... Le lompe venimeux est loin d'être le poisson le plus sexy de la planète. Autrement dit, la bestiole est moche à crever. Et pour arranger le tout, sa morsure est extrêmement douloureuse. L'anéantissement probable de cette espèce lors d'un accident minier quelque part en mer Baltique n'est donc pas un drame pour l'Humanité. Deux personnes, pourtant, ne l'entendent pas de cette oreille, pour des raisons diamétralement opposées. Karin Resaint, convaincue que le lompe venimeux pourrait jouer un rôle capital dans ses recherches sur l'intelligence animale. Mark Halyard, cadre sup' de la compagnie minière, risquerait quant à lui très grossi le poisson avait vraiment disparu. Contraints de faire équipe, Karin et Mark vont traverser les paysages étranges d'une Europe du nord qui va droit dans le mur, sur les traces de l'insaisissable poisson.