Révélation(s)

"A mon arrivée à Paris pour la première saison de Danse avec les stars, je suis un tout jeune danseur. Prévue pour trois mois, l'aventure dure finalement depuis treize ans ! 13 ans de danse, de rencontres, de shows et de moments inoubliables. 13 ans de partenaires mémorables : Nathalie Péchalat, Amel Bent, Priscilla Betti, Tatiana Silva ou encore la sulfureuse Dita Von Teese. Mais aussi 13 ans de défis, de nuits sans sommeil à chercher LA bonne chorégraphie, de quête quasi obsessionnelle de la perfection." Sur ces années qui ont forgé son destin, Christophe Licata, le danseur-chorégraphe star de l'émission, a toujours été très secret. Dans ce livre, il fait le choix, pour la toute première fois, de révéler les coulisses de cette expérience hors du commun : ses rencontres, la technique et la maturité gagnées à force de travail acharné, mais aussi les doutes et les rivalités qui se cachent derrière le show, quand l'esprit de compétition et la pression s'en mêlent. Et la place de l'émission dans son avenir...