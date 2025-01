Versailles, de nos jours. Le complot visant à renverser Louis XX a été déjoué de justesse. Mais pour le jeune roi, le soulagement est de courte durée. Dans les rues et sur Réseau Royal, le réseau social de la monarchie, la flamme de la révolution s'est allumée, incontrôlable. Pour y faire face, il peut compter sur l'aide de Catarina, et sur leur amour contre lequel elle a enfin cessé de lutter. Forts de leur idylle défiant les lois de leurs couronnes, pourront-ils éteindre ensemble les feux de la colère populaire ? De son côté, Julie, nommée à la direction de Réseau Royal, peine à endosser ce nouveau rôle qu'elle n'a pas choisi. Quant à Thomas, il entend bien rassembler les forces éparses du mouvement de révolte pour en prendre la tête. Entre passions et trahisons, mascarades et jeux de dupes, la cour de France risque d'être changée à jamais... La saga Réseau Royal continue avec un deuxième tome brûlant où passé et présent s'entrechoquent sous les ors du château de Versailles comme dans les écrans des smartphones.