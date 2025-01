L'essentiel de la philosophie pour le Bac

Méthode innovante pour apprendre à faire le tour d'une question, l'observer et évaluer les différentes réponses possibles. Le parti-pris de ce livre est de relier chaque thème à des questions qui concernent soit chacun d'entre nous, soit les grands débats de société. Les exemples empruntés à la vie quotidienne, à la littérature et à l'Histoire, voire à la chanson, aident à donner vie et chair à la philosophie. Cet ouvrage présente les 19 thèmes qu'il faut maîtriser pour réussir l'épreuve de philosophie ou de culture générale. Chaque thème comporte entre 5 et 8 fiches, avec autant d'exercices de réflexion : vous venez de lire un cours, une citation, il s'agit maintenant de l'utiliser pour aller plus loin... Chaque thème est accompagné d'un QCM pour vérifier que les points-clés ont bien été assimilés. Par cette méthode, vous apprendrez, comment faire le tour d'une question, l'observer et évaluer les différentes réponses possibles, ce sont ces habitudes de pensée qui vous sont demandées aux examens. Ainsi, pas à pas, vous allez acquérir les réflexes intellectuels qui vous permettront ensuite de réussir naturellement une épreuve de philosophie ou de culture générale.