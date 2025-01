Une saison à l'atelier de poterie

Nuits blanches à répétition, week-ends inexistants... Après des années passées à travailler d'arrache-pied, Jeongmin claque la porte de la chaîne de télévision qui l'emploie et s'enferme chez elle pendant des mois, sans contact avec le monde extérieur. Un chaud matin d'août, alors qu'elle ne supporte plus d'observer les murs vides de son appartement à longueur de journée, elle s'aventure dehors et pousse par hasard la porte de l'atelier de poterie du quartier. Accueillie par l'odeur de l'argile, la lumière tamisée et les effluves de café, Jeongmin se sent revivre. A mesure que la propriétaire l'initie à l'art ancestral de la céramique, elle découvre le plaisir de transformer l'argile de ses mains. Et tout comme ses créations révèlent leur beauté à la chaleur du four, le coeur de Jeongmin se réchauffe peu à peu au contact des habitués de l'établissement... Véritable phénomène d'édition international, ce roman bouleversant rend hommage à l'art-thérapie et à son pouvoir apaisant.