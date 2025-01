Cette nouvelle édition mise à jour fournit sous forme de fiches claires les informations essentielles pour comprendre les sources, les principes et les institutions du droit de l'environnement. Cette nouvelle édition mise à jour s'attache d'abord à présenter les sources internationales, européennes et nationales du droit de l'environnement. Elle décrit ensuite les principes (développement durable, pollueur-payeur, prévention...) et les principales institutions chargées de le mettre en oeuvre. Elle analyse ensuite les différents domaines de protection de l'environnement (air, eau, nature) et détaille enfin les mesures de répression en cas d'atteinte à l'environnement.