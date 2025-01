Les patriotes

1934. Florence Fein n'a que 24 ans lorsqu'elle quitte Brooklyn et la Grande Dépression qui ravage les Etats-Unis pour un avenir meilleur dans une ville industrielle de l'Oural, dans la toute jeune URSS. Mais très vite, la dure réalité du régime stalinien met fin à ses rêves de socialisme, d'indépendance et de liberté. Comme de nombreux Juifs soviétiques, son fils Julian, une fois adulte, fait le chemin inverse et émigre aux Etats-Unis. Des années plus tard, en apprenant l'ouverture des archives du KGB, il revient en Russie et découvre les zones d'ombre de la vie de sa mère. Entre roman d'espionnage, fresque familiale et histoire d'amour, ce premier roman magistral nous plonge au coeur de l'affrontement Est-Ouest, à travers le destin d'une famille juive sur trois générations.