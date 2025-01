Le chant des oubliées

Califomie, 1966. "Les femmes aussi peuvent être des héros." Elevée au sein d'une communauté privilégiée et patriote, Frankie McGrath, élève infirmière de 20 ans, a toujours su que son destin serait d'embrasser les rôles d'épouse et de mère, laissant à son frère la gloire et les honneurs. Mais alors que la guerre bat son plein au Vietnam, elle décide de rejoindre le corps des infirmières de l'armée. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital militaire de Saigon, Frankie est submergée par l'horreur de la guerre, les corps mutilés, la peur et la mort omniprésente. Au coeur de cette jungle intraitable, chaque jour est une lutte pour la survie... dont elle reviendra transformée à jamais. Hélas, pour Frankie et ses amies la guerre ne s'achève pas au retour à la maison : dans une Amérique divisée qui ne reconnaît ni leur courage ni leurs traumatismes, le combat ne fait que commencer... Kristin Hannah signe un roman bouleversant d'humanité et rend hommage aux femmes qui se sont engagées dans la guerre du Vietnam, héroïnes longtemps oubliées de l'histoire américaine.