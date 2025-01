Tout pour réussir le jour "J" ! L'entretien avec le jury s'impose à tous les candidats aux concours et aux examens professionnels. L'épreuve répond à un objectif majeur de la fonction publique : recruter les compétences dont elle a besoin. Cet ouvrage méthodologique propose une stratégie efficace pour accompagner chacun dans la mise en valeur de ses qualités et de ses compétences. Plusieurs exemples concrets sont analysés et un chapitre entier est dédié aux techniques de gestion du trac. Différents extraits de rapports de jurys et des skechnotes illustrent également les conseils prodigués. La méthode sera également utile tout au long du parcours professionnel - entretiens d'embauche, exposés, prestations orales diverses...