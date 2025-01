Le souffleur de nuages

Au volant de son taxi, Franck peine à tromper l'ennui et la solitude. Alors qu'il vient de perdre son chat et dernier confident, il s'enlise dans son quotidien monotone. Jusqu'au jour où il accepte la course d'Hélène. Affublée d'un chapeau d'une autre époque, la vieille dame fantasque l'attend avec sa valise devant sa maison dont elle laisse en partant la porte grande ouverte. De toute façon, elle n'a pas l'intention de revenir. Pour retrouver enfin le grand amour de sa vie, Hélène entraîne Franck dans une aventure pleine de surprises. A mesure que les kilomètres défilent, ils apprennent à se connaître et deviennent l'un pour l'autre des souffleurs de nuages. Car il n'y a pas d'âge pour poursuivre ses rêves, profiter de rencontres inattendues et ensoleiller son existence...