Un penthouse tout en haut d'un gratte-ciel de Manhattan. S'y tiennent d'étranges festivités mais à quoi, ou à qui, tous ces convives piochés au hasard d'une Amérique aussi arrogante que ridicule, livrée à ses caprices et désirs les plus débridés, à ses lubies de grandeur et de pouvoir, de luxe et de stupre, doivent-ils l'honneur d'avoir été invités ? Oeuvre iconoclaste, "Mascarade" concentre toute la verve comique et grinçante de Robert Coover en un texte carnavalesque et rabelaisien qui, dans le sillage de "L'Escroc" à la confiance d'Herman Melville, cité en exergue, interroge la vanité humaine. Magistralement construit de manière virale, le récit à une première personne changeante mêle expérimentation formelle et satire sociale. L'occasion pour Coover, dans ce roman testamentaire, d'interroger l'écriture et toute pratique artistique authentique face à la voracité de la mort et à l'insignifiance de l'existence.