Le lauréat du Prix Le Point du Polar européens 2024. "? Un orfèvre en matière de construction narrative. Pas un temps mort. Ce qu'il faut de leurres et de fausses pistes. ? " Le Monde des livres Corso Bramard est le plus jeune commissaire d'Italie. Sa vie se dissout lorsqu'un tueur en série s'en prend à sa femme et à sa fille. Vingt ans plus tard, Corso, désormais enseignant, est toujours nargué par l'assassin qui lui envoie par la poste des extraits d'une chanson de Leonard Cohen. Mais dans sa dernière lettre, il commet une petite erreur. Juste de quoi ouvrir une brèche dans laquelle Bramard va s'engouffrer avec toute la force du désespoir. Né en 1971, Davide Longo est l'une des figures montantes de la littérature italienne. Multiprimé et encensé par la presse, il réalise également des documentaires et écrit des pièces pour la radio et le théâtre. L'Affaire Bramard a reçu le prix Le Point du polar européen 2024. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert