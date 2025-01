Une plongée en apnée dans les arcanes du pouvoir. L'affaire débute dans Mediapart . Serge Ruggieri, ministre de François Hollande, dissimulerait des millions au Luxembourg. Une guerre de communication s'engage entre le président, les ministres et les députés, chacun avançant ses pions pour éviter de couler si jamais Ruggieri tombait. Alors très vite, une diversion s'organise, ciblant une femme politique, de parents algériens, et proche du ministre. Un plan qui serait simple si Dubak, commandant au SRPJ de Lyon, ne s'en était mêlé. Un thriller à bout de souffle, inspiré par l'affaire Cahuzac. "Captivant, brutal, angoissant... Extrêmement jubilatoire ! " France TV Info Né en 1977, François Médéline est scénariste et auteur de romans noirs remarqués (parus chez Points) : La Politique du tumulte , Les Rêves de guerre (Prix Libr'à Nous 2015), Tuer Jupiter et L'Ange rouge (Prix du Polar Sud-Ouest / Lire en Poche 2022) dont certains personnages sont repris dans La Résistance des matériaux .