Rapport sur moi

Comment des staphylocoques dorés attrapés à quatre ans en buvant de l'eau croupie peuvent-ils déterminer une relation amoureuse avec une certaine Laurence ? Grégoire Bouilllier fait surgir les lois souterraines de l'existence et, ce faisant, invite son lecteur à reconsidérer sa propre vie sous cet angle. Intimiste, ce récit bouscule et surprend par sa franchise. D'une drôlerie violente, il est à la fois un miroir pour le lecteur et un portrait cinglant de notre époque. Car l'exercice auquel se livre ici Grégoire Bouillier n'est rien moins que l'écriture d'un mythe : entre petite mythologie personnelle et épopée du quotidien contemporain. Une Odyssée intérieure, un périple parmi tous les petits moments anecdotiques de la vie qui fondent une personne, et un écrivain.