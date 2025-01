Lors du dernier voyage pour la Lune en décembre 1972, l'équipage d'Apollo 17 prend le célèbre cliché Blue Marble sur le film nommé NN (November November). Première image de la Terre parfaitement ronde, elle impacta profondément et pour longtemps notre imaginaire commun. Ce récit documenté nous fait découvrir l'histoire conjointe des missions lunaires et du développement de la photographie spatiale et nous projette aux côtés des astronautes-photographes de la mission Apollo 17. Le texte restitue également la réception critique parfois naïve ou intéressée de Blue Marble et propose une remise en contexte en reproduisant l'intégralité des 170 photographies du film NN.