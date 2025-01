Dimitri Kantcheloff est né en 1981. A vingt ans, ses succès relatifs de guitariste dans des groupes de rock'n'roll l'incitent à accepter un emploi dans la communication. Quelques années plus tard, il quitte Paris pour les bords de la Méditerranée et trouve enfin le temps d'écrire. Son dernier roman, "Vie et mort de Vernon Sullivan" (Finitude 2023) a été sélectionné par une dizaine de prix littéraires, dont le prix Renaudot.