Manger l'esprit léger

Un guide conçu pour vous reconnecter à l'essentiel : votre bien-être, votre plaisir, et une nutrition qui vous correspond vraiment. Si manger est un plaisir, c'est aussi un acte de santé qui correspond à une spécialité médicale trop souvent galvaudée : la nutrition. Tout cela peut être source de confusion : injonctions, conseils contradictoires, idées reçues... Ce livre a été écrit pour vous aider à redevenir acteur de vos choix alimentaires. Ni dogmes ni recettes miracles, mais des repères simples et fiables pour comprendre ce qui fonctionne pour vous. Faut-il manger trois repas par jour ? Sauter le petit déjeuner si vous n'avez pas faim ? Réellement éviter les desserts ? Ce livre vous apporte des réponses concrètes, basées sur la médecine et la science, pour retrouver confiance en vos sensations et vos décisions.