Découvrez l'histoire fascinante de Lucie et du crâne parlant ! Un roman captivant mêlant réalisme et fantastique pour les jeunes lecteurs à partir de 10 ans. "La jeune fille au crâne" un roman unique pour les jeunes lecteurs. Lors de vacances en Alsace, Lucie découvre un crâne mystérieux dans un ossuaire. De retour chez elle pour sa rentrée en sixième, ce crâne posé sur sa table de chevet se met à lui parler, bouleversant son quotidien. L'auteur aborde l'année de sixième de façon très originale et fantaisiste, mêlant habilement réalisme contemporain et éléments fantastiques. Une lecture parfaitement adaptée pour les jeunes à partir de 10 ans, alliant mystère, aventure et découverte de soi dans un univers à la fois familier et extraordinaire.