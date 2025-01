La loi du moins fort

"Je devais avoir six ou sept ans à ce moment-là et mon ambition n'était pas de me faire des copains ou de m'amuser - je ne manquais ni d'imagination ni de tourments, si bien que je ne m'ennuyais jamais. En réalité, je cherchais plutôt celui qui aurait le courage et la force d'accomplir pour moi ce que je n'envisageais pas encore précisément comme le seul dénouement possible : la mise à mort de ma mère." Le narrateur a passé une grande partie de sa vie dans le sillage de Romain Poisson, son ami d'enfance, dont il est devenu l'homme à tout faire et le complice. Il se souvient de ce que Romain Poisson lui a enseigné - depuis la manière de se comporter avec les filles jusqu'aux façons de se débarrasser définitivement de tous les obstacles -, et revient sur la genèse de leur tandem maléfique. Derrière l'humour féroce de ce roman initiatique, on sent vibrer chez le narrateur, victime d'une double emprise, un violent désir de liberté.