Jérôme, tout au bord

Jérôme Veulin se retire à la campagne, après avoir roulé sa jeunesse à Paris. Il vit avec sa mère, écrit ce qui lui passe par la tête, au creux d'une attente indéfinie. Le temps alangui égraine des heures sans fin. Jérôme tourne dans un ballet où s'agglutinent, indifférenciés, les objets et les êtres, dont la ressourcerie est le refuge et le théâtre immobile. Et si un coup de dés venait déposer le jour d'après ? Le nouveau roman de Clotilde Escalle exprime la rumeur du monde et ses résonances insensées. Il figure la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus insaisissable.