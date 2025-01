Un premier roman féministe joyeux avec de forts accents écologistes : deux femmes se croisent dans le monde d'après la crise climatique et partagent leur vision de la liberté et de l'engagement dans cette société qui se reconstruit. Des échos de Tout quitter d'Anaïs Vanel chez Flammarion. Léo est ce qu'on appelle une "Volonterre", parmi les pre mières à s'être engagée pour travailler aux champs quand la crise climatique n'a plus permis aux populations des villes de survivre. Elle ne regrette pas son choix et, entre deux récoltes, se satisfait de petits riens. Une seule chose lui manque : nager. Alors un soir, elle s'échappe pour rejoindre la rivière. La baignade interdite est un délice, mais sur le chemin du retour, elle tombe en panne. Pendant que Léo tente de surmonter la panique qui s'empare d'elle, une mystérieuse femme fait son apparition : c'est Boa, une résistante clandestine. Ensemble, elles vont traverser une nuit de tension et de révélations, apprendre à se connaître et à réparer cette voiture. Campé dans un monde où la nature réclame ses droits et qui se réinvente, Boa est un roman profond, une réflexion mordante sur la liberté et le sens à donner à son existence.