Qui se souvient d'Yvonne-Aimée de Malestroit ? Née Yvonne Beauvais, elle fut une résistante héroïque décorée par le général de Gaulle après-guerre pour avoir caché juifs, maquisards et parachutistes alliés dans le couvent breton de Malestroit, dont elle prit tôt la direction. Bouleversée par le sort des pauvres depuis son enfance, elle consacra sa vie à soulager la souffrance des autres et fit de Malestroit une clinique moderne. Peu après sa mort en 1951, à l'âge de 49 ans, son dossier de canonisation est déposé au Vatican. Mais en 1960, l'Eglise de Rome le referme sur trois mots cinglants : "Trop de miracles." Car son existence fut nimbée de mystères. Torturée parla Gestapo, on a attribué sa survie à son don de bilocation ; des fleurs seraient apparues dans sa bouche ou autour d'elle ; elle aurait combattu le diable physiquement ; elle aurait porté les stigmates du Christ... Qui était-elle vraiment ? Une affabulatrice ? Une folle ? Une véritable sainte rejetée par peur du scandale ? - ou du surnaturel - dans nos vies, Jean de Saint-Cheron mène l'enquête pour brosser le portrait d'une femme hors du commun. Retracer son destin, c'est plonger dans un roman mêlant témoignages scientifiques déroutants, mysticisme de légende et grand amour, au coeur de l'Histoire.