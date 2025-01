Ecrivaine prolifique, Sophie Adriansen a bâti en 15 ans une oeuvre engagée, qui se déploie au travers d'une centaine d'ouvrages en littérature générale et littérature jeunesse. Romancière, biographe, essayiste et scénariste, elle s'empare de sujets sensibles avec intelligence et talent. Multiprimées en France, ses publications sont traduites dans une dizaine de langues. Sophie Adriansen intervient régulièrement dans des classes, en médiathèques ou en détention pour évoquer l'écriture et le métier d'écrivaine. Les questions de grossesse et de transmission jalonnent son oeuvre. Elle aborde ainsi le sujet des avortements forcés dans la bande dessinée Outre-mères (2023). Après sa nouvelle dans l'ouvrage collectif Elle est le vent furieux en 2021, Le ciel de Joy est son premier roman aux éditions Flammarion.