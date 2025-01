Avril 2022 : Emmanuelle Borgia arrive à Chambéry pour couvrir le procès d'Alexandre Bataille, 25 ans, accusé de meurtre. Confrontée à la personnalité insondable du jeune homme et à un procès qui s'enlise, la journaliste décide de mener sa propre enquête. Mais à mesure qu'elle s'immisce dans la vie des autres, il lui devient impossible d'ignorer le délitement de la sienne, de son mariage avec une énarque ambitieuse au rapport à son métier, à sa famille et à son passé. Surtout, elle n'a que sept jours pour prendre la décision la plus importante de sa vie : garder ou non l'enfant qu'elle porte. L'amour maternel et le lien conjugal, la faute et la rédemption sont au coeur de ce puissant roman qui se déploie dans l'univers magnétique d'une cour d'assises et nous met face au prix de la vérité. Romancière et essayiste, Diana Filippova est notamment l'auteure de De l'inconvénient d'être russe (Albin Michel, 2023) et d'un premier roman, L'Amour et la Violence (Flammarion, 2021). Rien n'est plus grand que la mère des hommes est son deuxième roman.