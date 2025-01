"La souffrance de ceux qui ont eu le malheur de naître dans un pays pauvre et mal gouverné est considérée comme un fait acquis. L'absence de droits qui en découle aussi". Comment penser un monde qui repose sur les mobilités quand la question de l'immigration donne lieu à tant de crispations sociales et identitaires ? Coups d'Etat, catastrophes environnementales, flux de migrants économiques et de réfugiés de pays en guerre : les crises se multiplient et s'installent dans un paysage politique marqué par la peur de l'Autre. Indifférent à ceux qui meurent aux frontières, le choix des approches sécuritaires s'affirme. Coupée des réponses humanitaires, économiques et démographiques, cette politique ignore et dénigre les propositions réelles des chercheurs et des associations. Réunir le politique, le savant et l'opinion publique, tel est l'enjeu du livre de Catherine Wihtol de Wenden.