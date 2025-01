Au printemps 2020, les trois filles de Lara décident de passer le confinement dans la ferme familiale, une idyllique cerisaie du Michigan. Cherchant à égayer l'éreintante cueillette à laquelle elles sont assignées, elles supplient leur mère de leur raconter l'histoire du célèbre acteur Peter Duke avec lequel elle a partagé la scène et une passion amoureuse l'été de ses vingt-quatre ans. A mesure que Lara exhume son passé, les trois soeurs, précisément dans leur vingtaine, redécouvrent leur mère et s'interrogent sur leur propre trajectoire. Douce méditation sur l'amour conjugal et l'amour fou de jeunesse, acidulée par la fascination des filles pour leurs mères et les vies que celles-ci ont menées avant leur naissance, "Un été à soi" prouve une fois de plus qu'Ann Patchett est l'une des meilleures écrivaines de sa génération.