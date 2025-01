Vous attendez un enfant et vous vous posez 1 001 questions du quotidien de la grossesse au postpartum, en passant par l'accouchement, que vous soyez future maman ou futur papa, quelles que soient la composition de votre famille, votre situation et vos envies, ce guide est là pour vous accompagner chaque jour, face à toutes vos questions, vos doutes, avec toute la bienveillance dont vous avez besoin. Entièrement revu et corrigé. Matrescence, post-partum, projet de naissance, coparentalité et partage de la charge mentale : toutes les thématiques inhérentes à la maternité de nos jours sont traitées, sans injonctions. Une bible de la parentalité parfaitement exhaustive. Tous les sujets de votre nouveau quotidien sont abordés : santé de la future maman et du foetus, travail, alimentation, transformations psychologiques, gestion de l'entourage... Un guide pratique, simple d'utilisation : des pages spéciales de suivi de grossesse mois par mois ; un cahier spécial accouchement ; un guide des démarches administratives, juridiques et pratiques. De Laurence à Clémence Pernoud En 1953, Laurence Pernoud, journaliste, est enceinte de son premier enfant et se sent démunie : grossesse, éducation des enfants, on attend des femmes des connaissances innées. Bien décidée à permettre à toutes les femmes de prendre le pouvoir du savoir, elle s'entoure d'une équipe pluridisciplinaire (psychologue, pédiatres...) et s'attelle à la rédaction de J'attends un enfant, la première bible consacrée à la maternité. Le succès est immédiat. En 2025, la petite-fille de Laurence, Clémence Pernoud, jeune maman et passionnée par les questions périnatales et éducatives dans lesquelles elle baigne depuis l'enfance, reprend le flambeau familial. En collaboration avec un comité d'experts renouvelé, elle remet au goût du jour J'attends un enfant, qui est toujours resté LE livre référence de la maternité depuis son lancement.